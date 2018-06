OCMW gaat op huisbezoek bij alle 80-jarige inwoners 07 juni 2018

02u32 0 Maldegem Elke inwoner van Maldegem die tachtig jaar wordt, krijgt voortaan van het OCMW een verjaardagskaart, gevolgd door een bezoekje.

Het bezoek van een sociaal werker van het OCMW aan alle tachtigjarigen van de gemeente, is niet bedoeld voor taart en koffie. "Met het bezoek aan iedereen die tachtig jaar wordt, willen we die mensen echt vooruit helpen", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Standaert (Groen). "Tachtig jaar worden is een kantelleeftijd. Heel wat mensen zijn dan nog echt goed, maar vanaf dan is er voor veel mensen toch extra zorg nodig. Niet iedereen weet hoe het OCMW kan helpen. Met het bezoek van één van onze medewerkers van het Sociaal Huis, willen we aan vroegdetectie doen en eventueel noden ontdekken. Wij willen ook luisteren en vragen van die mensen beantwoorden. Proactief gaan we voor de tachtigjarigen ook op zoek naar dingen waar ze misschien recht op hebben, maar waar ze nog niet van genieten. Dat kan gaan van gratis huisvuilniszakken tot eventueel extra premies om het inkomen aan te vullen."





Senioren ondersteunen

Dit jaar zal het OCMW van Maldegem 189 senioren contacteren voor een huisbezoek. Er zijn er ondertussen al vijftig achter de rug.





Na één op de drie bezoeken kon er voor de tachtigjarigen effectief iets extra geregeld worden en konden de rechten uitgebreid worden. "Een mooie manier om senioren te ondersteunen en hen te helpen om langer en comfortabeler thuis te blijven wonen", zegt voorzitter Standaert nog.





(JSA)