Obus opgegraven op voetbalterrein 20 februari 2018

Een man met een metaaldetector heeft zondagmiddag een mortier met witte fosfor gevonden op het voetbalterrein van het Sint-Annapark in Maldegem. Het oorlogstuig was 13 centimeter lang en stak ongeveer 20 centimeter onder de grond. De vinder van de mortiergranaat verwittigde de politie, die het terrein afzette. De ontmijningsdienst van de Belgische defensie, DOVO, kwam ter plaatse. Uit verder nazicht bleek dat het ging over een mortier met witte fosfor, een brandend en bijtend product dat vergeleken kan worden met napalm en dat in de Eerste en Tweede Wereldoorlog vaak gebruikt werd. DOVO bracht de bom over naar een weide in Zoetendale, waar die na toestemming van de eigenaar gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht. (WSG)