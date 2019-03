Nog heel de week schaatsplezier: Yves Segers mag schaatspiste zondag sluiten Joeri Seymortier

04 maart 2019

10u05 0 Maldegem ‘Maldegem Schaatst’ loopt nog tot en met zondag 10 maart, op de Markt van Maldegem.

De hele krokusvakantie kan je schaatsen. De piste is elke dag open vanaf 10 uur, in shifts van anderhalf uur. De laatste shift start om 20 uur, en loopt tot 21.30 uur. Omdat het krokusvakantie is, zijn de avondshifts er ook op weekdagen Vrijdag is er een afterworkparty met DJ. Elke zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag is er een schaatsgewenning voor de allerkleinsten. Op woensdagnamiddag is er kinderdisco en gratis kindergrime voor alle jonge schaatsers. Op de slotdag 10 maart is er om 16.30 uur een gratis optreden van Yves Segers.

Info: Facebookpagina ‘Maldegem schaatst’.