Nieuwe vrijetijdsstek voor jong en oud JEUGDHUIS EN GERENOVEERDE ACADEMIE FEESTELIJK GEOPEND JOERI SEYMORTIER

02u30 0 Michel Moens De betonnen nieuwbouw is het meest opvallende deel van het project. Maldegem Twee jaar werd er gebouwd en vier miljoen euro werd geïnvesteerd. Afgelopen zaterdag hebben de jongeren van Maldegem hun nieuw jeugdhuis De Redekiel en polyvalente zaal K-ba feestelijk geopend. Ook de Kunstacademie Maldegem werd in het project mee verbouwd. "We voelen ons hier meteen thuis", klonk het zaterdag bij de jeugd.

Na meer dan twee jaar bouwen en renoveren is het project in de Mevrouw Courtmanslaan 82 in Maldegem afgerond en feestelijk ingehuldigd. Het jeugdhuis is een multifunctioneel gebouw geworden en het gerenoveerde 'hospitaal' van de Kunstacademie Maldegem (KUMA) vormen nu samen een nieuwe vrijetijdstek voor jong en oud.





"De totale investeringskosten bleven binnen het geraamd budget", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "Het gaat om 3.993.570 euro, exclusief de btw en het ereloon van de architect. Veel geld, maar de gemeentelijke centen werden op de meest efficiënte manier besteed in het belang van zoveel mogelijk inwoners. Oude openbare gebouwen worden verkocht en met de opbrengst van de verkoop kan het huidige patrimonium opgewaardeerd worden en nieuw duurzaam patrimonium - zoals dit multifunctioneel project in de Mevrouw Courtmanslaan - gerealiseerd worden."





Het meest opvallende deel van het project is de betonnen nieuwbouw. "Een losstaand volume", zegt schepen van Jeugd Valerie Taeldeman (CD&V).





Michel Moens De drumband test de akoestiek van het nieuwe gebouw uit.

Verenigingen

"In de nieuwbouw bevindt zich een ruime polyvalente zaal die door Maldegemse verenigingen via het UiTloket gehuurd kan worden. De zaal voldoet, net zoals het jeugdhuis, aan alle Vlarem-reglementering wat betreft de akoestiek en geluidshinder. De afwerking van de zaal is 'basic' en kan door de gebruikers verder ingevuld worden naargelang de activiteit die er plaats vindt. De polyvalente zaal krijgt de naam 'K-ba', en dat mag je gerust met een Maldegems accent uitspreken. K-ba betekent in het Maldegems dialect 'boodschappentas', net zoals Redekiel overigens. De twee zijn zo mooi aan mekaar gekoppeld."





Oud hospitaal

Voor de KUMA werd het deel van het oude hospitaal volledig gerenoveerd. "Die werken zijn eind 2016 al opgestart", zegt schepen van Cultuur Frank Sierens (CD&V).





"De KUMA is er al sinds 1971 gehuisvest. Het gebouw dateert van 1867 en is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse Overheid. Om die cultuur-historische redenen werd dit gebouw behouden en gerenoveerd. Dankzij de renovatie is de brandveiligheid, functionaliteit, toegankelijkheid en warmte-isolatie van het gebouw volledig geoptimaliseerd. De KUMA, die tijdens de werken tijdelijk in de nieuwbouw er naast gevestigd was, neemt nu weer zijn intrek in het gerenoveerde gebouw."





Naast een jeugdhuis en polyvalente zaal, is het nieuwe gebouw ook de stek voor extra leslokalen voor de Academie Muziek Woord en Dans, een repetitieruimte voor muziekbandjes, een repetitieruimte voor Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak en voor het koor Thaleia.