Nieuwe speelruimte in Strobrugge 13 april 2018

02u43 0

De kinderen van de buurt Strobrugge in Maldegem kunnen zich vanaf nu uitleven op een nieuwe speelruimte op de hoek van de Lievebarm en Strobrugge.





De buurt was tot voor kort een blinde vlek op het vlak van openbare speelruimte. "Op de hoek lag een braakliggend groengebied van 710 vierkante meter", zegt schepen van Jeugd Valerie Taeldeman (CD&V). "De zussen Bertha en Charline De Vreeze zijn eigenaar en wilden van hun perceel een ontmoetingsplaats voor de buurt maken. We mogen de grond gratis gebruiken, maar staan als gemeente wel in voor het onderhoud. Er werden zitbanken en voetbaldoelen geplaatst en het gras werd opnieuw ingezaaid. Meer moet dat niet zijn voor onvervalst buurtplezier." (JSA/Foto JSA)