Nieuwe reuzin Klara geeft stoet extra kleur 14.000 BEZOEKERS VINDEN WEG NAAR MALDEGEMS CARNAVAL ANTHONY STATIUS

12 februari 2018

02u42 0 Maldegem De straten van Maldegem kleurden gisteren opnieuw alle tinten carnaval. Duizenden mensen kwamen hun huis uit om de kinderstoet, de reclamestoet en de avondstoet vanop de eerste rij te bewonderen. Ook de nieuwe reuzin Klara zag voor het eerst het daglicht.

Zondagavond 17 uur. Een oorverdovend gejoel stijgt op uit de feesttent achter het Sint-Annakasteel. Leden van de Raad van Elf hebben net de winnaars bekend gemaakt van de kinderstoet, die net door de Maldegemse straten heeft getrokken. Dit jaar gaat Chiro Vannoes met de eer gaan lopen. Hun praalwagen in het Madagaskar-thema maakte het meeste indruk op de jury, nipt gevolgd door de Lucky Luke-praalwagen van Chiro PAO Maldegem. KSA Gidsen sloot de top drie af. De Globetrotters uit Eeklo wonnen in de categorie niet-jeugdbeweging.





Nieuwe reus

De kinderstoet én de reclamestoet die daarop volgde, bleven gelukkig gespaard van de plaatselijke hagelbuien, die wel wat verderop in Adegem werden gespot. "Overal regen, behalve hier. We mogen van geluk spreken", zegt voorzitter Kris Wille van de Raad van Elf. "Onze kinderstoet was dit jaar twee praalwagens langer en de avondstoet bleef gelijk op 34 wagens. We konden opnieuw rekenen op zo'n 6.000 bezoekers in de namiddag en nog eens zo'n 8.000 's avonds. Dit jaar konden de toeschouwers voor het eerst kennismaken met de nieuwe reus Klara, die samen met de gekende reus Keizer Frank, voorop mocht lopen. Deze reus werd in het leven geroepen op vraag van het gemeentebestuur. Elena Nieuwlaet, de zesjarige winnares van de UiT-na-school-tekenwedstrijd, heeft Klara ontworpen. De reuzin heeft twee gezichten, een blank en een donker. Dit symboliseert de diversiteit in Europa. Zaterdag werd Klara officieel in het bevolkingsregister ingeschreven."





Niet alleen de verenigingen maar ook de toeschouwers deden hun best om zo kleurrijk mogelijk voor de dag te komen. Zo ook Tom en Evelin Hermie uit Eeklo met hun gezin en vrienden. "Wij komen ieder jaar naar Maldegem carnaval", zegt Tom. "Vroeger gingen we enkel naar de avondstoet om dan nog tot de late uurtjes te feesten. Maar met kindjes wordt dat wat moeilijk en daarom komen we de laatste jaren enkel nog naar de kinderstoet, maar die is ook zeker de moeite. Maandag trekken we naar Aalst Carnaval. Wat we het leukste vinden? Moeilijk te vergelijken, maar Maldegem carnaval heeft zeker haar charme."





Winnaars van de avondstoet werden Maldegem Soepkiekens, KPJ Eede en Akkerleuzen