Niet meer naar Gent of Brugge: Decathlon nu ook in Maldegem Joeri Seymortier

05 december 2018

11u57 0 Maldegem Decathlon opent vandaag (woensdag 5 december) een nieuwe vestiging langs de Koning Leopoldlaan in Maldegem.

Wie op zoek gaat naar een Decathlon om sportaankopen te doen, moet vanaf nu niet meer naar Gent of Brugge. De nieuwe winkel in Maldegem zit op de site van de Euroshop langs de N9 in Maldegem. De sportwinkel zit op de plaats waar vroeger Blokker en Casa hun winkel hadden. Wouter Eloot en zijn team staan er paraat om kledij en materiaal voor vijftien verschillende sporten aan te bieden. De winkel is een pak kleiner dan die van Brugge en Gent, dus moesten keuzes gemaakt worden. “Online kan je wel materiaal voor maar liefst 85 sporten vinden”, klinkt het. “Je kan die zelf bestellen op een touchscreen, en die worden dan binnen de twee dagen gratis thuis geleverd.”

Decathlon wil zich lokaal verankeren en zal alle sportclubs contacteren om samenwerkingen aan te gaan. Decathlon Maldegem is open van maandag tot zaterdag, telkens van 10 tot 19 uur.