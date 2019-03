Nederlander (43) zwaargewond na aanrijding tegen houten paal JDG

24 maart 2019

18u58 0 Maldegem Een 43-jarige Nederlander is zaterdag zwaargewond geraakt aan zijn linkeronderbeen bij een aanrijding tegen een houten paal. Hij werd overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op de Oude Aardenburgse Weg. De man liep ernstige verwondingen op aan z’n linkeronderbeen, en moest naar het AZ Alma voor een operatie.

Op het moment van de feiten had de man geen identiteitskaart of rijbewijs op zak. Bovendien legde de Nederlander een positieve ademtest af: zo had hij 1.57 promille alcohol in z’n bloed, wat bij een volwassen man neerkomt een zevental glazen.