Nabestaanden van rijke zakenman Jean Tytgadt vrijgesproken voor schriftvervalsing verdeling bij miljoenenerfenis Jeroen Desmecht

13 maart 2019

09u55 10 Maldegem De nabestaanden van de steenrijke zakenman Jean Tytgadt zijn woensdag voor de correctionele rechtbank in Gent vrijgesproken voor schriftvervalsing bij de verdeling van de erfenis. Didier Tytgadt, één van de zonen van de rijke zakenman, diende in 2007 klacht in tegen zijn moeder, broers en zus. Hij verzamelde naar eigen zeggen twintig jaar bewijzen om in de rechtbank aan te tonen dat zij miljoenen verstopten en de boedelbeschrijving bij de notaris vervalsten.

Bij zijn overlijden liet de steenrijke Jean Tytgadt (55) uit Maldegem zijn echtgenote en hun vier kinderen een miljoenenerfenis na. De familie behoort tot een van de rijkste van het land. Hun fortuin bestaat vooral uit een aandelenpakket van KBC. Voorheen was de familie eigenaar van de Belgische Betonmaatschappij (nu Besix) en staalgroothandelbedrijven Metalunion en Hallex.

Over dat fortuin ruziën zijn nabestaanden nu al jaren. Zoon Didier Tytgadt diende twaalf jaar geleden een strafklacht in om te bewijzen dat er bij de notaris schriftvervalsing was gepleegd bij de opmaak van de boedelbeschrijving. ““Van bij het prille begin kreeg ik geen enkele informatie over de erfenis”, zei hij in de rechtbank. “Het heeft me twintig jaar gekost om alles samen te rapen. Pas daarna heb ik een strafklacht ingediend omdat ik wist dat ze iets achtergehouden hadden. Ik was naïef en dacht dat mijn moeder een correcte vrouw was. Ik heb mij daar volledig in mispakt.”

Volgens zijn advocaat hield de familie Didier er expres buiten. “Hij begon zich vragen te stellen over de erfenis en merkte een totale scheeftrekking. Zijn broer Alain (ex-bestuurder bij KBC, nvdr.) was beheerder van het hele patrimonium, dat afkomstig was van de overleden vader.” De advocaat beweert dat de drie andere kinderen elk al een voorschot van 16 miljoen op de erfenis kregen. Het aangegeven gedeelte staat intussen geblokkeerd.

De rechter oordeelde woensdag dat de onderzoekers er niet in zijn geslaagd om het gehele vermogen van Jean Tytgadt te omschrijven. “Het is een bijzonder moeilijke reconstructie”, stelt de rechter. “Didier ondertekende op 17 maart 1980 zelf de aangifte van het nalatenschap van zijn vader. Pas in 2007 diende hij klacht in. Hij is zelf deels verantwoordelijk voor het gebrek aan bewijslast.”