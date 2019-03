Nabestaanden van rijke zakenman Jean Tytgadt vrijgesproken voor schriftvervalsing bij verdeling van miljoenenerfenis Jeroen Desmecht

13 maart 2019

09u55 10 Maldegem 275 miljoen euro, dat hallucinante bedrag werd volgens Didier Tytgadt, zoon van gewezen topzakenman Jean Tytgadt, niét aangegeven bij het vermogen van zijn vader. Hij stelde dat zijn moeder, broers en zus de boedelbeschrijving bij de notaris vervalsten, en sleepte hen voor de rechter. Zonder succes, zo bleek woensdag: rechter Hans De Waele sprak de 88-jarige weduwe en haar drie kinderen vrij voor schriftvervalsing. “Didier ondertekende op 17 maart 1980 zelf de aangifte van het nalatenschap van zijn vader. Pas in 2007 diende hij klacht in. Hij is zelf deels verantwoordelijk voor het gebrek aan bewijslast.”

De familieleden legden in 2005 en 2006 verklaringen af bij de notaris over de omvang van het het vermogen van Jean Tytgadt. Om strafrechtelijk vervolgd te worden, moest het parket aantonen dat het gezin bewust gelden niet heeft aangegeven. Maar daar is het dus niet in geslaagd. “Het is bijna onmogelijk om nu nog een compleet beeld te krijgen van de omvang van het vermogen van Jean Tytgadt”, aldus het Gentse gerecht. “Bovendien ondertekende Didier op 17 maart 1980 zelf de aangifte van het nalatenschap van zijn vader. Pas in 2007 diende hij klacht in. Hij is zelf deels verantwoordelijk voor het gebrek aan bewijslast.”

“Men beweerde dat we bepaalde zaken bewust niet hebben aangegeven. Al die argumenten zijn weerlegd, of bleken juridisch onjuist.”, reageert Tom Bauwens, advocaat van de 88-jarige moeder. “Zelfs al zouden we ons vergist hebben, is dat nog geen misdrijf, maar een zaak voor de burgerlijke rechtbank. We zijn dan ook blij dat de juridische waarheid naar boven komt. Didier noemde zijn moeder onder ander andere een leugenares, een ‘valse tik’. Die lijdensweg is nu hopelijk voorbij. ”

De Vlaamse Albert Frère

Jean Tytgadt blies zijn laatste adem uit in 1980. “Captain of industry, topmanager, de Vlaamse Albert Frère”, de omschrijvingen van de steenrijke zakenman liegen er niet om. Wijlen Tytgadt liet zijn echtgenote en hun vier kinderen een miljoenenerfenis na: de familie behoort nog steeds tot één van de rijkste van het land. Hun fortuin bestaat voornamelijk uit een aandelenpakket van KBC. Vroeger hadden ze ook de touwtjes in handen bij de staalgroothandelbedrijven Metalunion en Hallex en bij de Belgische Betonmaatschappij (nu Besix, red). Van laatstgenoemde waren de broers Alain en Didier nog samen mede-eigenaar en bestuurder.

Zoon Didier Tytgadt diende twaalf jaar geleden - 27 jaar na het overlijden van zijn vader - een strafklacht in om te bewijzen dat er bij de notaris schriftvervalsing was gepleegd bij de opmaak van de boedelbeschrijving. “Van bij het prille begin kreeg ik geen enkele informatie over de erfenis”, zei hij in februari in de rechtbank. “Het heeft me twintig jaar gekost om alles samen te rapen. Pas daarna heb ik een strafklacht ingediend omdat ik wist dat ze iets achtergehouden hadden. Ik was naïef en dacht dat mijn moeder een correcte vrouw was. Ik heb mij daar volledig in mispakt.”

“Zijn broer Alain (ex-bestuurder bij KBC, red.) was beheerder van het hele patrimonium”, vulde de advocaat van Didier Tytgadt aan. “De erfenis (het aangegeven gedeelte) zit sinds 2007 geblokkeerd bij de notaris. De drie andere kinderen kregen elk al een voorschot voorschot van 16 miljoen op de erfenis.”

Momenteel voert het parket nog twee onderzoeken: één rond witwassen en één rond successiefraude. Zo wil het Openbaar Ministerie een antwoord op de vraag of het fortuin frauduleus werd overgedragen aan de nabestaanden. “De familie verleent haar volle medewerking aan het onderzoek”, stelt advocaat Tom Bauwens. “We hebben daar dan ook geen enkel probleem mee.”