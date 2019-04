Na zware valpartijen: nieuwe borden moeten fietsers waarschuwen aan spoorwegovergang Joeri Seymortier

13 april 2019

10u32 2 Maldegem Maldegem heeft nieuwe waarschuwingsborden voor fietsers aan gevaarlijke spoorwegovergangen.

In het verleden gebeurden al enkele zware valpartijen, omdat fietsers vast kwamen te zitten in de spoorwegrails. “We hebben nu aan beide zijden van de spoorwegovergangen in de Gentse Steenweg en Oude Staatsbaan waarschuwingsborden geplaatst”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Fietsers worden zo gewaarschuwd om voorzichtig over de spoorwegovergang te rijden. Ondertussen zoeken we ook verder naar structurele oplossingen. In het najaar worden de spoorwegovergangen zelf verkeersveiliger gemaakt.”