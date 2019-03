Na uitverkochte voorstellingen: Etienne Notteboom herneemt monoloog Godgeklaagd Joeri Seymortier

19 maart 2019

09u47 0 Maldegem Etienne Notteboom herneemt op vrijdag 22 maart zijn monoloog Godgeklaagd in zijn thuisgemeente Maldegem.

De voorstellingen in januari waren uitverkocht, en daarom komt er een herneming. Op vrijdag 22 maart om 14.30 uur en om 20 uur in de concertzolder van Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 in Maldegem. Kaarten: 5 euro. Reserveren: etienne.notteboom@pandora.be of 0486/78.41.80.