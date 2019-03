Na pittige discussie op gemeenteraad: CD&V geeft extra zitpenningen aan goed doel Joeri Seymortier

02 maart 2019

17u21 0 Maldegem CD&V Maldegem gaat de extra zitpenning die vanaf nu verdiend worden in het Autonoom Gemeentebedrijf, schenken aan een goed doel.

Het Autoneem Gemeentebedrijf (AGB) is een orgaan dat naast de gemeenteraad beslissingen moet nemen over de gemeente Maldegem. Tot vorig jaar zetelden de raadsleden gratis in dat AGB, maar de nieuwe bestuursploeg van Maldegem voorziet nu wel zitpenningen. Niet naar de zin van CD&V. “Dit kost de gemeente de komende zes jaar maar liefst 78.000 euro aan extra zitpenningen, en dat vinden wij helemaal niet nodig”, zegt Koenraad De Ceuninck van CD&V. “Het AGB heeft altijd goed gewerkt zonder zitpenningen. De nieuwe ploeg zou elke euro omdraaien en besparen. Maar dit is net het tegenovergestelde. Wij van CD&V moeten die extra zitpenningen niet, en gaan die sowieso aan het goede doel schenken.”

Schepen Marleen Vandenbussche (Merlaan) weerlegt de kritiek. “Kort door de bocht van CD&V”, vindt Vandenbussche. “In een gemeente moet je het totaalplaatje bekijken. Er worden ook andere zaken geschrapt, waardoor we op het einde van de legislatuur 120.000 euro minder zitpenningen zullen uitbetalen. Wel degelijk een besparing dus. Wij willen het AGB professioneler laten draaien, met minder mensen die er wel voor betaald worden.”