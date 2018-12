Na ongeval met vier doden: Weyts maakt 2,3 miljoen euro vrij voor fietsersbrug over Expresweg Joeri Seymortier

19 december 2018

15u45 6 Maldegem Vlaanderen maakt 2,3 miljoen euro vrij voor de bouw van een nieuwe fietsbrug over de N49 ter hoogte van Celieplas in Maldegem en Sint-Laureins.

Het kruispunt Celieplas ging in oktober van dit jaar dicht voor alle verkeer, nadat daar afgelopen zomer een tragisch ongeval gebeurde waarbij vier dodelijke slachtoffers vielen. Celieplas ligt op de grens van Maldegem en Sint-Laureins en is vandaag geen kruispunt meer met de Expresweg N49. Wagens kunnen iets verderop de tunnel onder de N49 nemen, ter hoogte van de verbrandingsoven. Maar voor de fietsers is dat een grote omweg, en daarom wordt aan Celieplas een fietsbrug voorzien. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) voorziet in het investeringsplan van volgend jaar 2,3 miljoen euro om die fietsbrug te realiseren.

Of er volgend jaar ook effectief met de aanleg van de fietsbrug gestart zal worden, is echter zeer de vraag.