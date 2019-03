Na Molineplein en Molinehof nu ook nog Molinelaan in Adegem? “Te veel van het goede” Joeri Seymortier

28 maart 2019

11u19 0 Maldegem De gemeente Maldegem wil de nieuwe verkaveling van Huysman in het dorp van Adegem de straatnaam Molinelaan geven. Maar dat gaat voorlopig niet door.

De cultuurraad van Maldegem stelt de naam voor omdat in de negentiende en twintigste eeuw heel wat inwoners van Adegem naar de Amerikaanse stad Moline of Ilinois trokken, om daar een nieuwe toekomst uit te bouwen. “En toch is Molinelaan geen goed voorstel”, zegt gemeenteraadslid Boudewijn De Schepper (CD&V). “Je hebt in Adegem al een Molineplein en Molinehof. Nog eens een Molinelaan er bij is te veel van het goede. Het zou trouwens voor verwarring kunnen zorgen bij de hulpdiensten. Echt niet doen!”

De gemeenteraad heeft oren naar de kritiek en heeft het punt verdaagd. Er wordt een nieuwe naam gezocht.