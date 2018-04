Na 30 jaar debuut op nationale televisie PETER DE CLERCQ GASTHEER IN GRILLMASTERS OP VIER JOERI SEYMORTIER

05 april 2018

02u52 0 Maldegem Peter De Clercq (47) uit Maldegem maakt vanavond zijn debuut op de nationale televisie. Samen met chef-kok Seppe Nobels presenteert hij het nieuwe programma Grillmasters op Vier. "Mensen goed leren barbecueën blijft mijn missie", zegt Peter.

Peter De Clercq is al dertig jaar gepassioneerd met barbecue bezig, heeft in Maldegem zijn eigen restaurant Elckerlijc, schreef al zeventien kookboeken, mocht eerder al koken op de regionale zenders en dook jaren geleden al eens op als gast in de zomerprogramma's van VTM. Maar vanaf vanavond is het menens en leert heel Vlaanderen hem kennen als de nieuwe gastheer van Grillmasters op Vier. Het programma zoekt de beste hobbykok achter de barbecue.





"Eindelijk is het zover", straalt Peter De Clercq van achter zijn grill in thuishaven Maldegem. "De opnames van Grillmasters dateren al van vorige zomer, omdat Vier dat buiten wilde doen in een zomers decor. Voor mij is dit nieuwe televisieavontuur echt wel spannend. Grillmasters moet niet alleen een spannende wedstrijd worden, maar de kijker moet ook heel wat tips over de barbecue opsteken. In negen aflevering wil ik mijn dertig jaar ervaring doorgeven. Ik heb in het programma echt steengoede hobbykoks leren kennen. Er zijn minstens tien kandidaten die zo aan de slag zouden mogen achter mijn grill in Elckerlijc."





Mediatraining

De media is voor Peter De Clercq geen onbekende, maar een primetime programma op Vier is andere koek. "Ik heb een intensieve mediatraining gekregen en kreeg heel wat tips over hoe je zo'n programma moet dragen als gastheer", zegt Peter. "De opnames gebeurden met een crew van dertig mensen. Het is een droom om daar in te mogen meedraaien. Natuurlijk ligt de lat hoog, want Grillmasters wordt uitgezonden in het belangrijkste tijdslot voor een commerciële zender. De kijkcijfers zullen belangrijk zijn, die zullen bepalen of we een tweede seizoen mogen maken."





Handdoek

Dertig duo's passeren de komende weken de revue voor het kritische oog van Peter en Seppe. "Ik heb dingen gezien die ik in mijn dertig jaar achter de barbecue nog nooit gezien had. Eén van de kandidaten heeft het vlees in een handdoek gewikkeld om het te marineren. Ik was sceptisch, maar het resultaat bleek fantastisch lekker te zijn. Ja, ik heb ook van de kandidaten bijgeleerd, maar ik wil vooral dat de kijker thuis heel wat bijleert over grillen en de barbecue. Net nu de lente dit weekend echt begint, is de start van Grillmasters perfect. De komende weken wil ik zoveel mogelijk mensen warm maken om op een goede manier te barbecueën. Dat is altijd al mijn missie geweest. Ik ben blij dat ik met Vier zo'n groot podium krijg", aldus De Clercq.





Grillmasters, donderdag 5 april, 20.35 uur op Vier.