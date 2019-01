N9 krijgt nieuw wegdek, maar daar blijft het ook bij: “Extra veiligheid nochtans dringend nodig op Handelskilometer” Rijweg wordt vernieuwd tussen Zeeman en Lindeboom Joeri Seymortier

12 januari 2019

11u54 0 Maldegem De N9 in Maldegem wordt dit jaar over een lengte van meer dan twee kilometer vernieuwd. De Handelskilometer krijgt een nieuw wegdek tussen de Zeeman en rusthuis De Lindeboom. Het blijft bij een nieuw wegdek, maar extra veiligheidsmaatregelen komen er niet. “Dat is op de N9 in Maldegem nochtans broodnodig”, klinkt het.

De Handelskilometer in Maldegem is een gewestweg (N9) die in handen is van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij beslissen dus wat daar gebeurt en niet gebeurt. CD&V Maldegem wil de plannen voor een nieuw wegdek aangrijpen, om extra veiligheidsmaatregelen te nemen op de drukke verbindingsweg.

“Onze Handelskilometer is een gewestweg met heel wat handelszaken en bewoning, van veel personenwagens, vrachtwagens en openbaar vervoer, en ook van honderden fietsers en voetgangers”, zegt fractieleider Marten De Jaeger (CD&V). “Minister Ben Weyts heeft aan Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman laten weten dat de rijweg van de N9 in Maldegem dit jaar vernieuwd wordt. Er komt een nieuwe asfaltlaag met geluidsreducerende eigenschappen tussen handelszaak Zeeman en woonzorgcentrum De Lindeboom. In de aanloop naar de verkiezingen waren alle politieke partijen het er over eens dat er extra maatregelen nodig zijn om de Handelskilometer verkeersveiliger te maken. We hebben toen heel wat voorstellen gehoord: veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, het invoeren van het principe rechts in en rechts uit zodat er geen dwarse verkeersbewegingen meer gebeuren, een link tussen de Handelskilometer en het centrum, of een snelheidsverlaging.”

Dringend overleg

Maar de geplande werken zijn enkel een structureel onderhoud. “Wij doen een oproep om op korte termijn met de vernieuwde gemeenteraad en de dienst Mobiliteit een aantal principes af te spreken om de N9 verkeersveiliger te maken. De geplande onderhoudswerken zijn het moment bij uitstek om meer te doen dan enkel nieuw asfalt gieten. Een oproep dus om over de grenzen van alle politieke partijen heen de koppen bij elkaar te steken in het belang van een verkeersveilige Handelskilometer”, zegt De Jaeger.

Omleiding op N49

Wanneer precies dit jaar de werken uitgevoerd zullen worden, staat nog niet vast. Het verkeer op de N9 zal tijdens de werken altijd minstens in een rijrichting kunnen rijden. Voor de andere rijrichting zal onder andere de N49 gebruikt worden als omleidingsweg. De werken op de N9 in Maldegem moesten eigenlijk vorig jaar al gebeurd zijn, maar werden toen uitgesteld omdat er toen ook op de N49 gewerkt werd. Aan de rotonde Martens wordt in de huidige planning niet gewerkt. Als er op de N9 meer moet gebeuren dan enkel nieuw asfalt aanbrengen, moet er volgens minister Weyts eerst goedkeuring zijn van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.