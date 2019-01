N9 krijgt in 2021 ovonde aan kruispunt Delhaize Joeri Seymortier

31 januari 2019

11u01 0 Maldegem Er komt een ovonde op de N9 in Maldegem, ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Barbarastraat aan warenhuis Delhaize.

CD&V Maldegem vroeg een tijd geleden maatregelen om de zogenaamde Handelskilometer op de N9 veiliger te maken, en dat wil het nieuwe gemeentebestuur ook doen. Er werd overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer, en die heeft plannen met de N9.

“Het resultaat van ons overleg mag gezien worden”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Er komt een ovonde ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Barbarastraat, aan het warenhuis Delhaize. Een ovonde is een ovale uitgestrekte rotonde, zoals je die ook aan het kerkhof van Eeklo ziet. Ook bij de nieuw aan te leggen aansluiting op het nieuw industrieterrein, ter hoogte van tankstation Cuelenaere, zal een keerbeweging op de N9 mogelijk gemaakt worden. De werken zullen uitgevoerd worden eind 2020 en in 2021.”

In augustus van dit jaar zijn er ook al verbeteringswerken aan het wegdek van de N9 in Maldegem. “We gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer overleggen welke verkeersveilige aanpassingen nog extra kunnen uitgevoerd worden tijdens deze werken”, zegt burgemeester Van Hulle. “We willen een Handelskilometer die veilig zal zijn, verkeersvlot en gezellig. We willen een N9 die goed is voor de bedrijven, inwoners, passanten en voor elke weggebruiker.”

De bedrijven en de inwoners langs de N9 zullen binnenkort geïnformeerd worden en inspraak krijgen over alle ingeplande werken.