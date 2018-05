N-VA lanceert vier nieuwe kandidaten 04 mei 2018

N-VA Maldegem lanceert vier nieuwe kandidaten: Danny Vannevel, Greet De Bolster, Martin De Vlieger en Nancy De Busschere.





Danny Vannevel (56) komt uit Donk en is leraar. Als voorzitter van Excelsior Donk en lid van het Donkse feestcomité kent hij het dorpsleven als geen ander. Nancy De Busschere (52) komt uit Middelburg en is onderhoudsmedewerkster. Heel wat mensen kennen haar door haar werk in het rusthuis, het ziekenhuis of de gemeentelijke sporthal.





Greet De Bolster (64) uit Maldegem is de dochter van Karel en Annie van drukkerij 'De Bolster' van weleer. Greet werkt als leidinggevende in de zorgsector. Martin De Vlieger (64) is een gepensioneerd bankier uit Adegem. Hij is al meer dan 15 jaar voorzitter van tennisclub 't Lobbeke in Maldegem en actief lid van serviceclub Kiwanis Eeklo Meetjesland. (JSA)