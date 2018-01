N-VA-gemeenteraadslid is Prins Carnaval 02u50 0 Foto Michel Moens Prins Frank II is met brugpensioen en heeft alle tijd om zich te 'smijten'.

Frank Ballegeer (59) is de nieuwe Prins Carnaval van Maldegem. Prins Frank II zetelt in Maldegem voor N-VA in de gemeenteraad. Frank heeft jarenlang bij Volvo Cars gewerkt, maar is nu een jaar met brugpensioen. "Ik ben dolblij dat ik de nieuwe Prins Carnaval van Maldegem ben", zegt Frank. "Ik ben alleenstaand en ben met brugpensioen: ik heb dus alle tijd om mij te engageren. De Raad van Elf heeft mij leren kennen in café 't Wit Paard en daar werd ik gevraagd om Prins Carnaval te worden. Ik grijp graag alle kansen en wil in Maldegem echt aan zoveel mogelijk dingen meedoen. Na de politiek is dat nu ook aan carnaval." Het carnavalsweekend van Maldegem wordt gehouden in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 februari. Op zondag trekken opnieuw verschillende stoeten door de straten van Maldegem. (JSA)