Multicultureel Festival 20 juni 2018

Op vrijdag 22 juni is er van 19 tot 23 uur het Multicultureel Festival op de terreinen van oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan in Maldegem. Er zijn optredens van wereldmuziek, eettentjes met gastronomie uit alle windstreken en gezellige bars. Er zijn creatieve workshops en heel wat dans. Als afsluiter is er vanaf 22.30 uur een afterparty in jeugdhuis De Redekiel, met optredens van Kosmo Sound en Linde. Gratis toegang. (JSA)