Muffe geur in leidingwater? “Drinkwaterkwaliteit niet in gedrang” Joeri Seymortier

10 april 2019

17u41 0 Maldegem De Watergroep blijft verder zoeken naar de oorzaak van de muffe geur van het leidingwater in enkele huizen in Maldegem.

Bij De Watergroep kwamen enkele meldingen binnen van Maldegemnaren die een muffe geur detecteren in hun kraantjeswater. De Watergroep blijft stalen nemen en gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Toch is nu al duidelijk dat de volksgezondheid helemaal niet in gevaar komt. “We hebben geen enkele indicatie om aan te nemen dat de drinkwaterkwaliteit in het gedrang zou komen”, klinkt het momenteel bij De Watergroep.