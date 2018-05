Motorrit tegen kanker JOERI SEYMORTIER

18 mei 2018

Op pinkstermaandag 21 mei organiseert Peter Van Hecke de vierde editie van de Maldegemse Motorrit, ten voordele van Kom op tegen Kanker. De rit van 220 kilometer gaat deze keer richting Veurne en wordt uitgestippeld door Nico Verhoestraete en Alexander Werrebroeck. Starten kan maandag aan Den Hoogen Pad in Adegem, tussen 9 en 11 uur. Vanaf 15 uur worden de motorrijders weer verwacht in het motorcafé en vanaf 17 uur kan er aangeschoven worden voor een barbecue met live muziek. "De Maldegemse Motorrit is voor alle Maldegemse motorrijders en motorrijders die van Maldegem afkomstig zijn", zegt Peter Van Hecke.





Info op www.maldegemsemotorrit.be.