Motard overleeft klap tegen trailer niet 22 mei 2018

Een motard uit het Nederlandse Ede is zondagnacht omgekomen bij een verkeersongeval in Maldegem.





De man van 46 jaar oud reed met zijn motor tegen een geparkeerde oplegger langs de Aardenburgkalseide (N410), op amper tweehonderd meter van de grensovergang met Nederland. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse. De trailer stond reglementair geparkeerd, maar wel in een lichte bocht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te weten te komen waarom de motard van de weg afweek. Of hij te snel reed, is momenteel nog onduidelijk. De Nederlandse politie stond in voor de opvang van de familie van het slachtoffer.





(JEW/OSG)