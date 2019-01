Mortierbom gevonden in veld Jeffrey Dujardin

07 januari 2019

In een veld ter hoogte van de Torredreef werd vrijdagnamiddag een mortierbom bovengehaald. DOVO kwam ter plekke om het springtuig onschadelijk te maken.

De mortierbom werd ontdekt door een man met een metaaldetector in het veld aan de Torredreef in Maldegem. De bom, die nog niet ontstoken was, was ongeveer vijftien centimeter groot en buisvormig. Er werd een perimeter ingesteld, er was weinig gevaar voor omwonenden. De rijbaan en de huizen zijn ongeveer 80 à 100 meter van de locatie verwijderd. Volgens de melder zouden er nog meerdere onder de grond zitten. Zowel DOVO als de eigenaar werden ingelicht om verder stappen te ondernemen.