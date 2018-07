Molentje maakt reus van Denis Posman 09 juli 2018

02u40 0

Het Molentje, de wijk van de Noordstraat en omgeving, heeft zijn reus. De reus die de vroegere bewoner Denis Posman voorstelt, werd gisteren gedoopt. "We wilden met ons wijkcomité iets groots maken en wat is er grootser dan een reus?", zegt voorzitter Peter Van Hecke. "Er is op het Molentje maar één reus geweest en dat is Denis Posman. Hij was de zoon van schoenmaker René en Celina Thys, en overleed in 1991. Denis werkte in het Koninklijk Atheneum Maldegem als opvoeder en directiesecretaris. Ondanks zijn soms strenge voorkomen had hij een hart van koekebrood en was hij er graag gezien. Zijn bekendheid dankt hij aan zijn rol als boegbeeld van Molentjeskermis, een taak die hij dertig jaar vrijwillig op zich nam. Denis was in hart en nieren socialist. Zijn schrijfsels in Vrij Maldegem of Taptoe werden gretig gelezen."





(JSA)