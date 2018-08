Molentje heeft eigen bier 29 augustus 2018

De wijk 't Molentje in Maldegem heeft vanaf nu haar eigen bier. "Ons bier is een heerlijk blondje van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6 procent", zegt voorzitter Peter Van Hecke. "Belgische biogranen geven dit bier zijn typisch aroma en bitterheid. Wij zijn ervan overtuigd dat het Molentjesbier zal aanslaan bij de Maldegemnaren." Het Molentjesbier is iedere maandagavond van 18 tot 20 uur te verkrijgen bij Ellen Maes in de Noordstraat 86 of bij Danny De Noël in de Buurtstraat 3. Je betaalt 2 euro per flesje van 33cl, 11 euro per zes flesjes of 40 euro voor een karton van 24 flesjes.





Els Stevens, de huisfotograaf van het Molentje, kreeg intussen het nieuws dat de productfoto die zij maakte van het Molentjesbier, genomineerd werd voor de vermaarde fotowedstrijd van CEWE met als thema Made in Belgium. (JSA)