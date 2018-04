Minibusje voor minder mobiele inwoners 12 april 2018

02u34 0

Het OCMW van Maldegem heeft een nieuw minibusje, dat ingezet zal worden voor onder andere de mindermobielencentrale en het project autodelen. "Het busje wordt gesponsord door ondernemers uit Maldegem", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Standaert (Groen). "Het OCMW beheert de minibus en betaalt enkel de gebruikskosten, zoals verzekering, brandstof, onderhoud en herstelling. Het busje wordt ingezet om minder mobiele inwoners en senioren te vervoeren, samen te brengen en uit hun isolement te halen. Er is plaats voor acht passagiers. Het busje zal vaak in het straatbeeld van Maldegem en omliggende gemeenten te zien zijn. De samenwerking loopt gedurende een periode van vier jaar."





Behalve de sponsoring van de minibus, wordt er door de firma Special Ad ook 2.500 euro verdeeld aan drie organisaties in Maldegem die de afgelopen jaren een sterk engagement getoond hebben naar kwetsbare burgers: Hove te Donc, Oranje en De Vierklaver. (JSA)