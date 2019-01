Mieke Van Hyfte (70) zoekt liefde in Hotel Römantiek: “Thuis mis ik soms die warme knuffel” Maldegemse vanaf 30 januari elke week te zien op VIER Joeri Seymortier

22 januari 2019

14u21 0 Maldegem Mieke Van Hyfte (70) uit Maldegem is één van de vrouwen die vanaf 30 januari op VIER haar kans waagt in een nieuw seizoen van Hotel Römantiek. Vrijgezellen op leeftijd gaan dit jaar in de Tunesische Sahara op zoek naar warmte en liefde. “We beginnen aan het laatste hoofdstuk van ons leven, en kunnen dat maar beter zo leuk mogelijk doen”, vindt Mieke.

Mieke Van Hyfte heeft altijd als verzorgende gewerkt in het Heilig Hartziekenhuis en rusthuis Sint-Elisabeth in Eeklo. Ze heeft ook 25 jaar lang toneel gespeeld, bij Hermelijn en het EGT in Eeklo. Nu geniet ze op haar flatje in Maldegem van haar pensioen. Vijf jaar geleden is ze gescheiden, en sindsdien geniet ze graag samen met haar vriendinnen. Maar toch verlangt ze ondertussen ook weer naar een knuffel van een lieve man. Hoogtijd dus voor een deelname aan Hotel Römantiek, waarin dit jaar acht mannen en zestien vrouwen het geluk zoeken.

“Ik heb niet het beste huwelijk gehad, en wou na mijn scheiding eigenlijk helemaal geen relatie meer”, zegt Mieke Van Hyfte. “Met de steun van familie en vrienden heb ik mij na mijn scheiding herpakt. Ik heb een rijk sociaal leven en ga veel weg met mijn vriendinnen. Maar ’s avonds thuis begon ik toch steeds meer een warme knuffel te missen. Toen ik vorig jaar naar Hotel Römantiek op televisie keek, vond ik meteen dat dit ook iets voor mij was. Ik heb mij ingeschreven en heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik heb in Tunesië echt de reis van mijn leven gehad. De kandidaten zijn een echte vriendengroep geworden. Of het met één van de mannen iets geworden is, mag ik natuurlijk niet verklappen. Maar ik heb er in ieder geval goede vriendschappen aan over gehouden. Ik heb daar twee vrouwen leren kennen, en samen werden we de K3’tjes genoemd. Met een zwarte, een blonde en een rosse moesten ze daar niet lang over nadenken. Het klikt zo goed dat we elkaar nog elke dag bellen, en onszelf ondertussen de zusjes noemen.”

Ace and the Jokers

Mieke heeft één zoon, Vic Van Damme, die onder andere met Ace and the Jokers op het podium staat. Er zijn ook twee kleinkinderen. “Die staan helemaal achter dit nieuwe avontuur”, zegt Mieke. “We hebben de eerste aflevering al mogen bekijken, en dat heb ik samen met hen gedaan. Natuurlijk zullen er ook rare reacties zijn wanneer je op televisie komt. Daar heeft de productie ons al voor gewaarschuwd. Maar ik ben een optimistische vrouw, die graag lacht en plezier maakt. Wat de anderen denken, interesseert mij niet zo erg. Ik word niet voor niets ‘de zotte doos’ genoemd door mijn vrienden. Zeker kijken naar televisie, want dit wordt echt het leukste seizoen van Hotel Römantiek ooit. En voor alle 65-plussers die twijfelen om ook deel te nemen? Niet twijfelen en gewoon inschrijven. We beginnen aan het laatste hoofdstuk van ons leven, en kunnen dat maar best zo leuk mogelijk invullen”, zegt Mieke van Hyfte nog.

Hotel Römantiek. Vanaf 30 januari, elke woensdagavond op VIER.