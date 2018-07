Met boksijzers naar WK-dorp VIJF HEETHOOFDEN SLAAN TWEE SUPPORTERS ZIEKENHUIS IN JURGEN EECKHOUT

09 juli 2018

02u40 0 Maldegem Na de wedstrijd van de Rode Duivels vrijdagavond is in de buurt van de Markt een vechtpartij uitgebroken. Vijf mannen uit Beernem sloegen met boksijzers twee slachtoffers het ziekenhuis in.

De topprestatie van onze jongens bracht het hele land in vervoering. Ook in Maldegem brak, voor de vijfde maal op rij, een volksfeest uit op de Markt. De sfeer was uitgelaten, iedereen knuffelde elkaar en danste de ziel uit zijn lijf, de drank vloeide rijkelijk. "Het was een topsfeer. De Maldegemse supporters zijn een voorbeeld van hoe je echt goed moet feesten", vertelt Johan Ysebaert van het bestuur van de Vereniging van Handelaars in Maldegem-Centrum, die samen met cafés De Gouden Leeuw, Den Ossenkop, Klub Luxxx, De Havana en t'Wit Peirt het gezellige WK-dorp op de Markt organiseert.





Politie-inspecteur

Maar rond 23 uur ging het mis. "Vijf mannen zakten van buiten Maldegem (Beernem, red.) speciaal af om de sfeer te breken. Ze hadden boksijzers mee, dat zegt genoeg. Het ging er bijzonder hardhandig aan toe. Niet alleen een ambulance, maar ook de mug kwam ter plaatse om de slachtoffers bij te staan. Het resultaat: twee slachtoffers moesten met de ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis, een politie-inspecteur trok nadien zelf naar het ziekenhuis en organisator Johan zocht een dokter op.





Ook Johan Ysebaert deelde in de klappen. "Het is mijn plicht als verantwoordelijke om de gemoederen te proberen sussen, maar zonder succes. Gelukkig was de politie massaal ter plaatse, waarvoor dank." De vijf vechtersbazen werden opgepakt en moesten even de cel in. Ze mochten in de loop van zaterdag weer naar huis, maar ze zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en het bezit en gebruik van verboden wapens. Na het uit de hand gelopen incident was de sfeer gezakt tot ver onder het vriespunt. "Honderden supporters hebben niks van het incident zelf gemerkt, maar de sfeer was weg nadat we de muziek stillegden", aldus Ysebaert.





Extra security

De organisatie neemt maatregelen om de veiligheid van alle aanwezige voetballiefhebbers komende dinsdag nog meer te garanderen. "Hun veiligheid komt op de eerste plaats. Dinsdag is uiteraard ook een belangrijke match. We hebben drie extra securitymensen in dienst genomen en er zal nog een extra persoon, vergezeld van een hond, de veiligheid garanderen."





Vandaag zit de organisatie met de burgemeester en de korpschef van de politie samen. Dinsdag hoeven de supporters niet te vrezen voor een raid van dezelfde heethoofden. Ze kregen een verbod om de gemeente Maldegem binnen te komen.