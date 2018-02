Met 2,37 promille achter stuur 19 februari 2018

De politie heeft vrijdagnacht twee rijbewijzen van beschonken bestuurders ingetrokken op de Gidsenlaan en in de Westeindestraat in Maldegem. Een 22-jarige Maldegemnaar blies in de Westeindestraat maar liefst 2,37 promille, wat overeenkomt met ruim tien pinten. De man moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven en moet zich verantwoorden voor de politierechter. Enkele uren eerder blies een Hongaarse bestuurder 1,31 promille tijdens een controle in de Westeindestraat. De man kreeg ook een rijverbod en betaalde 1.260 euro boete. (JEW)