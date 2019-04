Meetjeslandse Uber in de maak? Peter Van Hecke wil app met carpoolsysteem Joeri Seymortier

10u46 0 Maldegem Peter Van Hecke (N-VA), de gemeenteraadsvoorzitter van Maldegem, heeft bij Europa een subsidieaanvraag ingediend om een soort Meetjeslandse Uber op te starten.

Uber is een app op de telefoon waarmee je in grootsteden binnen de paar minuten een taxi aan je voordeur kan hebben. Peter Van Hecke wil nu op eigen initiatief een nieuw overkoepelend project starten in het Meetjesland. De app ‘Buer’ (lees Buur, met een knipoog naar Uber) moet een alternatief worden voor commerciële systemen als Uber of Lyft, die enkel in de grootsteden actief zijn, en kan het openbaar vervoer ondersteunen. “Via de Buer-app kunnen inwoners elkaar helpen om zich te verplaatsen”, legt Peter Van Hecke uit. “Zo geef je in de Buer-app in wanneer je ergens naar toe moet en scant de app of er bestaande gebruikers in de buurt zijn of dezelfde richting uit moeten. Deze krijgen vervolgens een melding via de app en geven op hun beurt aan of ze voor het gevraagde vervoer kunnen zorgen. In het Meetjesland is er een echt ‘wij-gevoel’. Velen verplaatsen zich met een wagen, waarin er nog verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Deze app moet carpoolen in de regio toegankelijker maken en zo reduceren we het aantal wagens op de weg. Dat maakt het voor iedereen veiliger en milieuvriendelijker. Bovendien kunnen wij op deze manier ook eenzame personen uit hun sociaal isolement halen.”

