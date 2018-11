Meetjeslandse Meesters vervangt ‘Week van de Amateurkunsten’ Joeri Seymortier

27 november 2018

06u07 0 Maldegem Volgend jaar wordt op heel wat plaatsen de stekker uit de ‘Week van de Amateurkunsten’ getrokken. In het Meetjesland komt ‘Meetjeslandse Meesters’ in de plaats.

In 2019 zet het kunstzinnig erfgoedproject Meetjeslandse Meesters het meesterschap van de lokale kunstenaars in de kijker. Maldegem stapt in ieder geval al mee in het project. “Meetjeslandse Meesters gaat over artistiek meesterschap, over kunstenaars die de geschiedenis in kunnen als ‘Meesters van bij ons’”, zegt schepen Frank Sierens (CD&V) van Maldegem. “Maar het gaat ook over iedereen die artistiek goed bezig is in de regio. in Maldegem. Samen met jullie willen we van 2019 dan ook het jaar maken van alle Maldegemse Meesters. Een jaar vol kunst, creatie en artistiek erfgoed. Iedereen kan zijn schouders zetten onder de campagne.”

Om het artistiek jaar uit de doeken te doen, worden infoavonden georganiseerd op donderdag 13 december, en op donderdag 17 januari 2019. Telkens om 19.30 uur in het gemeentehuis van Maldegem. Info: 050/72.89.79.