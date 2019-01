Meetjeslandse gemeenten krijgen goed rapport voor sociale huisvesting (maar er is nog werk aan de winkel) Joeri Seymortier

10u51 3 Maldegem Alle gemeenten uit het Meetjesland krijgen van Vlaanderen een goed rapport voor het realiseren van bijkomende sociale huurwoningen.

Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem kon de cijfers inkijken. “Negen Meetjeslandse gemeenten zitten perfect op schema wat betreft het realiseren van bijkomende sociale huurwoningen”, zegt Taeldeman. “Concreet gaat het om Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Nevele, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem. De vijf andere Meetjeslandse gemeenten Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem en Sint-Laureins hebben via een plan van aanpak aangetoond dat ze voldoende inspanningen leveren om hun bindend sociaal objectief te bereiken tegen 2025. Geen enkele Meetjeslandse gemeente levert onvoldoende inspanningen. Met de fusies worden de cijfers nu wel wat door mekaar geschud. Onze Meetjeslandse gemeenten zitten in ieder geval op schema om hun aanbod sociale woningen geleidelijk aan uit te breiden. Het sociaal patrimonium op Meetjeslands grondgebied groeit aan, maar we zijn er nog niet.”