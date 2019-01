Meer dan 1.000 euro boete en een maand rijverbod voor buschauffeur (47) uit Maldegem Jeroen Desmecht

03 januari 2019

12u40 0 Maldegem Een 47-jarige man uit Maldegem is donderdagochtend voor de politierechtbank veroordeeld omdat hij in dronken toestand een ongeval veroorzaakte. Hij ontving een boete van 1.140 euro en een maand rijverbod, beperkt tot de categorie B.

De man uit Maldegem moest zich donderdag verantwoorden voor het ongeval: in dronken toestand verloor hij de controle over het stuur van zijn personenwagen, waardoor hij afweek van zijn rijvak. Vervolgens ging het voertuig van de man meerdere malen over de kop.

De man is niet aan zijn proefstuk toe: zo verscheen hij in 2017 al voor de rechtbank voor overdreven snelheid. Op het moment van de feiten werkte hij nog als bouwvakker. Ondertussen is hij aan de slag als buschauffeur.

De verdediging ontkent de feiten niet, maar vraagt om rekening te houden met de werksituatie van de man. “Hij heeft zijn les geleerd. Ondertussen werkt hij als buschauffeur, waardoor een rijverbod enorm problematisch zou zijn voor mijn cliënt”, stelt zijn advocaat.

De rechter toonde begrip voor de situatie van de man en sprak een rijverbod uit met beperking tot categorie B: hij zal tijdens het rijverbod dus wel met zijn bus mogen rijden.