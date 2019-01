Marleen Van den Bussche en Geert De Roo geven in 2022 de fakkel door Joeri Seymortier

20 januari 2019

19u16 0 Maldegem Marleen Van den Bussche en Geert De Roo van De Merlaan in Maldegem geven halfweg de legislatuur, dat is in 2022, de fakkel door aan twee partijgenoten.

Oud-burgemeester Van den Bussche en oud-schepen De Roo trokken als De Merlaan naar de gemeenteraadsverkiezingen, en maken deel uit van de nieuwe meerderheid. Marleen Van den Bussche is nu schepen en Geert De Roo gemeenteraadslid. Op de nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Valentijn De Lille aan dat De Merlaan in 2022 wissels zal doorvoeren.

“Marleen Van den Bussche en Geert De Roo houden zich aan hun woord en gaan halverwege de legislatuur de fakkel doorgeven aan nieuwe mensen”, zegt Valentijn De Lille. “Marleen zal opgevolgd worden door Stefaan Heyndrikx. Hij is 40 jaar, woont in Adegem samen met zijn vrouw Tine en heeft twee kinderen. Stefaan is beroepshalve onderwijscoördinator. Stefaan wordt halfweg de legislatuur voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en schepen van Financiën. Geert De Roo geeft de fakkel door aan Hilde Versluys. Zij is de vrouw van oud-schepen Frank Sierens. De twee opvolgers zijn geen onervaren mensen in de politiek en zijn een garantie voor de continuïteit van De Merlaan.”