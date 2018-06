Marktstraat wordt afgesloten tijdens Duivelsmatch 21 juni 2018

De Maldegemse politie zal zaterdag, wanneer de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK betwisten tegen Tunesië, kort voor, tijdens en na de wedstrijd de Marktstraat afsluiten voor alle verkeer tussen de voormalige Fortisbank en supermarkt Spar. In de schaduw van het gemeentehuis kunnen massaal veel supporters opnieuw de match op groot scherm volgen.





Met de maatregel hoopt de politie dat het verkeer veilig kan verlopen. Zwaar vervoer boven de 5,5 ton is tussen 13 uur en middernacht niet toegelaten. Het verkeer dat komt uit de richting van het Stationsplein kan de Nieuwstraat inrijden. Aan het kruispunt met de Markt kan het verkeer niet meer rechtdoor en moet het verplicht rechts afslaan in de Boudewijn Lippenslaan. Wie vanuit de Westeindestraat richting Vakekerkweg wil wordt omgeleid naar de Gidsenlaan en de Noordstraat richting centrum. De politie roept daarnaast op om geen rookpotten en Bengaals vuur mee te nemen. (JEW)