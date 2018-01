Marcella overleden net voor 101ste verjaardag 02u50 0 Foto Joeri Seymortier Net geen jaar geleden: Marcella op haar honderdste verjaardag, samen met haar drie dochters.

Marcella Calleeuw moest volgende week in rusthuis Tilia in Maldegem haar 101ste verjaardag vieren, maar de eeuwelinge is overleden. Over exact een week, op dinsdag 16 januari, stond een groot feest gepland in Tilia om er de 101ste verjaardag van Marcella te vieren. Maar alles moet afgeblazen worden, want de vrouw is net voor het weekend overleden. Marcella werd geboren in de wijk Moerhuize in Maldegem en was getrouwd met Georges Boes. Marcella las heel lang nog elke dag de krant, had zowat alle boeken van Aspe op haar kamer liggen en keek nog graag televisie. Ze genoot op het laatst vooral van de bezoekjes van haar drie dochters Vera, Ethel, Christine, en van de schoonzonen. Ook de negen kleinkinderen en negentien achterkleinkinderen waren de grote trots van Marcella.





De uitvaart wordt gehouden op vrijdag 12 januari om 10.30 uur in de dekenale kerk Sint-Barbara, Marktstraat in Maldegem. (JSA)