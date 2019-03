Man (56) zwaargewond bij ongeval met drie voertuigen op N9 in Maldegem Prins Boudewijnlaan urenlang versperd in beide richtingen Sam Ooghe

27 maart 2019

20u38 29 Maldegem Bij een ongeval op de N9 in Maldegem zijn woensdagavond drie gewonden gevallen. Een vijftiger uit Aalter moest bevrijd worden door de brandweer en is zwaargewond.

Het ongeval gebeurde iets voor zes uur op het kruispunt tussen de Prins Boudewijnlaan (N9) en de Oude Weg. Een 56-jarige Aalternaar reed in de richting van Eeklo. Om een onbekende reden verloor hij de controle over het stuur. Hij week uit naar links, schampte een verlichtingspaal, en belandde op het rijvak voor het verkeer in de richting van Maldegem. Daar kwam het tot een frontale botsing met een kleine vrachtwagen. Een tweede auto reed achteraan in op de vrachtwagen.

De Aalternaar zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer, dat de wagen openknipte. Hij is overgebracht naar het Sint-Jan-ziekenhuis in Brugge en is zwaargewond. Hij verloor het bewustzijn niet. De chauffeur van de vrachtwagen en de bestuurder van auto die op de vrachtwagen inreed, zijn beiden met lichte verwondingen afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo.

Door het ongeval was de N9 ter hoogte van het kruispunt meer dan twee uur lang volledig afgesloten voor alle verkeer. Alle drie de wagens werden getakeld. Het parket kwam niet ter plaatse.