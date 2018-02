Man (56) overleeft crash dankzij stevige auto 17 februari 2018

02u48 0 Maldegem Zwaargewond, maar buiten levensgevaar is de bestuurder van een Dodge RAM gisteren rond 10.20 uur uit zijn wagen bevrijd op de N49 ter hoogte van Maldegem, richting Antwerpen. Aan het kruispunt met Celieplas reed de chauffeur achteraan in op een vrachtwagen die vertraagde voor het rode verkeerslicht.

De Hongaarse vrachtwagenchauffeur vertraagde voor zijn stilstaande voorliggers aan het rode verkeerslicht. Net toen de lichten op groen sprongen en de chauffeur wilde vertrekken, reed achteraan de Dodge RAM op hem in. Door de enorme klap raakte de stevige 4x4 zwaar beschadigd en zat de 56-jarige bestuurder uit Aalst gekneld achter het stuur. "Omdat het zo'n stevige wagen is, was het ook niet simpel om hem te bevrijden", klinkt het bij de brandweer, die door middel van hydraulisch materiaal toch genoeg ruimte kon creëren om de chauffeur uit de wagen te redden.





Na een korte verzorging in de ambulance werd de chauffeur buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. "Hij heeft geluk gehad dat hij met zo'n auto reed", oppert politiecommissaris John Van Acker van politiezone Maldegem. "Als hij in een kleine wagen had gezeten, dan was het misschien veel slechter afgelopen."





Door het ongeval was de expresweg een tijdlang versperd, waardoor een lange file ontstond. Iets voor 11 uur, nadat de geknelde chauffeur bevrijd werd, kon het verkeer op de linkerrijstrook passeren. (WSG)