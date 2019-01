Man (22) lichtgewond na kop-staartbotsing JDG

21 januari 2019

00u31 0 Maldegem Een 22-jarige man uit Lievegem is zaterdag lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht na een kop-staartbotsing op de Prins Boudewijnlaan.

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag rond 16.00 uur. De jongeman moest plots remmen toen de wagen voor hem een manoeuvre uitvoerde. De bestuurster in de wagen achter hem, een 49-jarige vrouw uit Lievegem, kon niet op tijd remmen waardoor het tot een kop-staartbotsing kwam. De jongeman had recent nog een operatie ondergaan ter hoogte van zijn rug en nek. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo.