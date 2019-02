Maldegemse politie plukt zwalpende bestuurder van de baan: meer dan 2 promille in bloed Sam Ooghe

24 februari 2019

16u43 0 Maldegem De politie van Maldegem heeft zaterdagnamiddag een dronken bestuurder van de baan geplukt. De man had meer dan 2 promille in het bloed.

De interventieploeg in de Stationsstraat merkte rond 15.30 uur een zwalpend voertuig op. De politie kon de lichte vrachtauto langs de Aalterbaan tot stilstand brengen. De bestuurder had 2 promille in het bloed, goed voor zo'n 10 glazen alcohol. “Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van vijftien dagen", aldus de persdienst van de PZ Maldegem. De man zal zich normaal gezien ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank.