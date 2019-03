Maldegemse politie betrapt 53 laagvliegers op Aalterbaan Sam Ooghe

26 maart 2019

16u41 3 Maldegem De politie van Maldegem heeft gisteren 53 chauffeurs geflitst bij een mobiele controle op de Aalterbaan (N44).

Dat is zo’n zeven procent van het totaal aantal gecontroleerde voertuigen. “De hoogst gemeten snelheid bedroeg 125 kilometer per uur", aldus de politie. Op de Aalterbaan bedraagt de maximaal toegestane snelheid 90 per uur. “Ter info geven we even mee dat de stopafstand bij 120 km/uur 102,70 meter bedraagt", zet de politie nog even de puntjes op de i. De politie voerde bij de controle intercepties uit. Een Italiaan en een Brit moesten ter plaatse 53 euro (107 km/uur) en 71 euro (101 km/uur) te betalen.