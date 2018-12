Maldegemse jeugd zet kerstvakantie vrijdagavond feestelijk in Joeri Seymortier

20 december 2018

12u03 0 Maldegem De jeugd van Maldegem kan de kerstvakantie op vrijdag 21 december vanaf 17 uur feestelijk inzetten in Den Hoogen Pad.

De jeugddienst en de cultuurdienst organiseren een gratis jongerenfeest. Vanaf 17 uur kan je aan democratische prijzen hapjes en drankjes kopen. Om 18 uur is er dan de gratis voorstelling Familie Van Kapp, met de bekende acteur Dimitri Leue. “Een niet te missen gratis voorstelling om de feestdagen goed in te zetten”, zegt schepen van Jeugd Valerie Taeldeman (CD&V). “Ouders en grootouders die het liever rustig aan doen terwijl de kinderen in de zaal staan, kunnen in de cafetaria terecht bij de jeugdraad.”

De voorstelling is gratis. Inschrijven kan via www.maldegem.be/webshop.