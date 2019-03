Maldegems Bierfestival: 13 brouwerijen laten samen 56 regionale bieren proeven Joeri Seymortier

14 maart 2019

09u54 1 Maldegem Bierliefhebbers hebben op zaterdag 16 maart afspraak in Maldegem voor de tweede editie van het Maldegems Bierfestival.

Vorig jaar kwamen 600 bezoekers langs en daarom werd voor dit jaar gezocht naar een grotere locatie in het centrum van Maldegem. En dat is de evenementenzaal ‘K-Ba’ in de Mevrouw Courtmanslaan geworden. Binnen kan je bieren proeven en buiten zullen enkele foodtrucks voor hapjes zorgen.

“We hebben dertien brouwerijen te gast, die samen 56 regionale bieren laten proeven”, zegt zytholoog Thomas De Roo van de vzw Waterbek. “Voor een proefglas betaal je 5 euro borg, en vanaf dan betaal je 2 euro voor een consumptie. Met dit jaar twee brouwerijen uit Zeeuws-Vlaanderen mogen we onszelf meteen een internationaal bierfestival noemen. Nog een opvallende nieuwkomer is de fusiebrouwerij Believers, met een eerste biertje uit de Meetjeslandse fusiegemeente Lievegem. Ook de prijswinnaars brouwerij Prearis uit Oedelem, de Vier Monnikken uit Brugge en Totem uit Evergem zijn te gast.”

Je kan zaterdag op het Maldegems Bierfestival terecht van 14 tot 22 uur.