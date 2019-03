Maldegemnaars gaan Dodentocht stappen ten voordele van Kom op tegen Kanker Joeri Seymortier

19 maart 2019

16u12 0 Maldegem Een groep sportievelingen uit Maldegem wil in augustus opnieuw de Dodentocht van Bornem wandelen, ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Als je 100 kilometer wil wandelen voor het goede doel, kan je vanaf 23 maart inschrijven om dat te doen samen met de ploeg van Kom op tegen Kanker Maldegem. Als je niet zelf wil of kan wandelen, kan je later dit voorjaar ook steunkaarten kopen, of storten op de rekening. Het Kom Op-team van Maldegem zorgt tijdens de Dodentocht onderweg voor enkele extra verwenstops.

Inschrijven kan bij Sabine De Bruyckere op 0470/64.16.40. Er kan ook gestort worden. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Het algemeen rekeningnummer is IBAN BE03 4886 6666 6684. Vermeld bij de mededeling ‘110 121 031’. Dan komt jouw storting bij het totaalbedrag van Maldegem.