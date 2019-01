Maldegem zoekt gespecialiseerde arbeiders Joeri Seymortier

06 januari 2019

10u02 0 Maldegem De gemeente Maldegem gaat op zoek naar vier gespecialiseerde arbeiders, om het personeelsteam te versterken.

Het gaat om twee arbeiders met de specialiteit loodgieter-dakwerker, één met specialiteit sanitair en centrale verwarming, en één arbeider met een specialiteit in interieurafwerking. Alle functies zijn voltijds, contractueel voor onbepaalde duur, en weddenschaal D1-D3. Voor deze functies moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B en moet je slagen in een aanwervingsexamen.

Bezorg ten laatste op donderdag 24 januari je kandidatuur en CV, samen met een kopie van je rijbewijs, aan de personeelsdienst: Marktstraat 7 in 9990 Maldegem. Dit kan per post, per mail via personeelsdienst@maldegem.be, of je mag deze ook afgeven op de personeelsdienst.

Meer info op www.maldegem.be/vacatures.