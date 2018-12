Maldegem verhuist installatie nieuwe gemeenteraad naar Den Hoogen Pad Joeri Seymortier

19 december 2018

10u10 0 Maldegem De nieuwe gemeenteraad van Maldegem wordt niet geïnstalleerd in de raadzaal van het gemeentehuis, maar wel in cultureel centrum Den Hoogen Pad.

Open Vld, N-VA en Merlaan nemen vanaf 1 januari het bestuur in Maldegem over van de huidige ploeg van CD&V en Groen. De nieuwe burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden moeten de eed afleggen tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Dat zal gebeuren op maandag 7 januari om 20 uur in cultureel centrum Den Hoogen Pad.

“Zes jaar geleden heb ik de installatie van de gemeenteraad meegemaakt in de raadzaal van het gemeentehuis, en dat was chaos”, zegt toekomstig burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Er komen veel vrienden en familie van de nieuwe raadsleden, dus is de raadzaal van het gemeentehuis veel te klein. Om iedereen de kans te geven de installatie van de nieuwe gemeenteraad goed te volgen, doen we het in Den Hoogen Pad. Waarom pas op 7 januari en niet op 2 januari? Die keuze is gemaakt door de huidige voorzitter van de gemeenteraad. Alle agenda’s moesten passen.”