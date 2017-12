Maldegem schikt zich naar uitspraak Raad van State over bedrijfsbelasting 02u31 4 Maldegem De gemeente legt zich neer bij de beslissing van de Raad van State om het regelement van de bedrijfsbelasting van 2014 te vernietigen.

Het was ondernemer en Open Vld-politicus Bart Van Hulle die naar de Raad van State trok tegen de bedrijfsbelasting die in 2014 en 2015 geïnd werd. De Raad van State gaf hem gelijk en vernietigt het reglement van de bedrijfsbelasting van 2014. Iedereen moet dus elke betaalde eurocent terugkrijgen, in totaal een bedrag van 700.000 euro.





"We hebben als gemeente beslist om ons te schikken naar de uitspraak van de Raad van State", zegt schepen van Financiën Frank Sierens (CD&V). "Ondernemers die hun bedrijfsbelasting van 2014 terugvragen, zullen dat geld terug krijgen. Er loopt ook nog een procedure tegen de bedrijfsbelasting van 2015, maar daar is nog geen uitspraak over. Voor 2016 en 2017 zijn er geen bezwaren ingediend. We gaan ook in 2018 bedrijfsbelasting heffen, maar zoeken nog naar een sluitende manier om dat te doen."





"In januari zal iedereen een brief krijgen met de stappen die ze moeten zetten om het geld terug te krijgen", vertelt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "In de brief zullen we stap voor stap uitleggen wat ze daarvoor moeten doen. Toch denken we dat er ook maatschappelijk verantwoorde ondernemers zullen zijn, die hun bedrijfsbelasting van 2014 niet terug vragen."





Schepen van Lokale Economie Marten De Jaeger (CD&V) denkt dat heel wat kleine ondernemers die niet zullen terugeisen. "Ik heb die belasting als advocaat ook betaald en ik ga mijn geld in ieder geval niet terugvragen", zegt De Jaeger. "Open Vld heeft van deze procedureslag een soort erezaak gemaakt, maar vanuit de middenstand en de ondernemers zelf heb ik amper kritiek gehoord." (JSA)