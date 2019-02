Maldegem opent ijspiste... bij 15 graden... “Maar ijs houdt zichzelf koel, hoor” Schaatsen kan naast gemeentehuis, nog tot zondag 10 maart Joeri Seymortier

16 februari 2019

14u12 0 Maldegem Dit weekend is de overdekte ijspiste op de Markt van Maldegem officieel geopend. Voor het zesde jaar is er schaatsplezier in de schaduw van het gemeentehuis. En die schaduw zal nodig zijn, want met 15 graden genieten we volop van een lentegevoel. “Ecologisch onverantwoord? De lichten boven de ijspiste verbruiken meer dan de koelinstallatie”, klinkt het.

Je kan weer drie weken lang schaatsen in Maldegem, in aanloop naar de krokusvakantie en het carnaval. Net nu kunnen we ook genieten van echte lente, met temperaturen die nu al durven oplopen tot 15 graden. “Toch zal dit niet voor problemen zorgen bij de overdekte ijspiste van Maldegem”, zegt uitbater Alain Dageraad. “Eerst en vooral: het is een overdekte ijspiste, dus kan er hier helemaal geen zon binnen. Je moet buiten maar eens in de schaduw gaan staan. Dan zal je meteen voelen dat het helemaal niet zo aangenaam warm is. Deze zachte temperaturen zullen voor ons zelfs nauwelijks voor extra energiekosten zorgen. We hebben de meeste energie nodig om het ijs aan te maken, maar dat is al gebeurd. Eenmaal de ijslaag gevormd is, dan is er eigenlijk niet zoveel meer nodig om alles koud te houden. IJs isoleert eigenlijk zichzelf. In een iglo mag je zelfs een vuurtje stoken: het ijs zal nog altijd niet smelten. We voorzien hier in Maldegem dus geen problemen. We zijn klaar voor drie weken schaatsplezier.”

7.000 schaatsers

Vorig jaar kwamen een kleine 7.000 schaatsers glijden op het Maldegemse ijs. Nog voor de start zijn er 2.000 schaatsbeurten gereserveerd, via de scholen en verenigingen. “De ijspiste van Maldegem is een succes, en wij willen dat als nieuw gemeentebestuur zeker blijven steunen”, zegt de nieuwe burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dit is een organisatie van onze handelaars van VHMC, dus de gemeente moet hier niets in investeren. Of het als gemeente wel ecologisch verantwoord is om ijs te laten aanmaken bij 15 graden? Ik hoor dat dit amper invloed heeft op het energieverbruik. De lichten boven de ijspiste zouden meer verbruiken dan de koelinstallatie op zich. Dat valt allemaal dus nog heel goed mee.”

Yves Segers

‘Maldegem Schaatst’ loopt nog tot en met zondag 10 maart, op de Markt van Maldegem. Elke dag open vanaf 10 uur, in shifts van anderhalf uur. De laatste shift start om 20 uur, en loopt tot 21.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag wel gesloten om 18 uur, behalve in de krokusvakantie.

Elke vrijdag is er een afterworkparty met DJ. Elke zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag is er een schaatsgewenning voor de allerkleinsten. Op woensdagnamiddag is er kinderdisco en gratis kindergrime voor alle jonge schaatsers. Op woensdag 20 februari is er bezoek van Paw Patrol. Op de slotdag 10 maart is er om 16.30 uur een gratis optreden van Yves Segers.